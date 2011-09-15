〔新西兰央行〕维持利率在2.5%不变,待全球风险消退或将升息(更新版)

路透惠灵顿9月15日电---新西兰央行周四维持利率不变,一如预期且与多数发达国家一致,但表示已做好准备,等全球金融风险消退时将把处于记录低点的利率上调以打击通胀.

新西兰央行总裁博拉尔德指出全球市场脆弱带来的风险,并称国内经济正回到正轨.

"如果近日全球发展仅对新西兰经济造成温和的影响,那麽官方指标利率可能将需调升."博拉尔德在声明中表示."目前,鉴于最近全球经济和金融风险加剧,继续维持利率在2.5%是审慎的."

新西兰第二大城遭遇强烈地震後,该国央行3月将指标利率降至2.5%追平纪录低点,以支撑经济.6月时央行称,若全球风险消退,且经济持续复苏,就无太大必要维持3月所进行的预防性降息措施.

一项路透调查显示,18名分析师中,14名预计这次央行利率维持不变,因全球市场动荡加上担心美欧重回衰退的疑虑,盖过了当地的因素.

新西兰元/美元NZD=D4下跌约0.25美分至0.8190美元,利率决议公布前报0.8220美元.

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(link.reuters.com/hyw63s)

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新西兰元今年已上涨近6%,上个月在美元疲软和内需活络的带动下,还曾触及0.8842美元的30年高点.

**汇率偏高拖累经济**

博拉尔德表示,新西兰元汇率偏高仍是拖累经济的因素,不过也抑制着输入型通胀.

他也对全球风险对于当地融资成本的威胁发出警告,因欧债危机和全球展望趋弱使国际融资市场紧俏.

"如果情况不改善,新西兰的银行融资成本将上升."他称.

在新西兰央行公布决议声明後,市场反映暗示未来12个月升息43个基点,低于周三的46个基点,也远低于上月稍早在全球市场动荡引发投资人不安前的逾100个基点.

"我们仍预期央行下次会在12月有动作.但如果全球市场依然动荡,且高度难料,博拉尔德将不会希望很快逆转预防性降息政策."摩根大通的Helen Kevans称.

然而新西兰央行指出,国内经济活动好于预期,高出口物价和重建因素料维持经济动能.

新西兰央行还预估第二季经济增长0.6%,第一季为意外增长0.8%.分析师初步预估为第二季增长0.5%.

央行并预估至2012年3月止的年度经济年增长率为2.8%,次年则料增长3.1%.其6月时分别预估为增长2.5%和4.6%.(完)