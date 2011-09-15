《台湾报摘》--经济日报9月15日

* 头版头条:

--金砖五国(BRICS)下周将在美国华盛顿集会,讨论如何联手化解欧元区债信危机,其中一个选项是扩大收购欧债危机国的债券.

* 其他:

--台北市8月建物买卖移转栋数昨日出炉,仅3,489栋,创下金融海啸後单月新低,成交量能接近2009年1月无薪假盛行时期.房仲业者估计,年底前恐难有好表现.

--台塑(1301.TW)宁波石化专区出现重大进展,大陆官方将核准设立年产100万公吨乙烯厂,但未同意炼化一体大乙烯计画.台塑宁波乙烯厂投资案最快明年初动工,三到四年内完工投产,将带动年营收逾550亿人民币,获利可达50亿人民币以上.

--欧美景气不佳,正崴(2392.TW)集团瞄准中国大陆消费市场和通路,董事长郭台强昨日透露,将与大陆高档百货金鹰百货,以及拥有逾2,000家通路的苏宁电器(002024.SZ)合作,大陆通路据点每年将以50%的幅度成长,明年集团营收希望维持三成的成长目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.