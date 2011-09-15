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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 08:32 BJT

《日本重要政经日程》--9月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

14日(周三)

2330 - 路透9月短观调查

2350 - 一周资本流动数据.

15日(周四)

-- - TBLI Conference Asia 2011.就日本重建议题召开连串圆桌会议,并探讨企业社会责任基金所扮演的角色.

-- - 东京电玩展(Tokyo Game Show)

0130 - 流动性强化公债标售.

0445 - 日本铁钢连盟会长林田英治召开例行记者会,他同时也是全球第五大钢铁制造商JFE Steel Corp (5411.T)社长.

0630 - 日本全国银行协会例行记者会.(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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