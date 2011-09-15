《日本重要政经日程》--9月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
14日(周三)
2330 - 路透9月短观调查
2350 - 一周资本流动数据.
15日(周四)
-- - TBLI Conference Asia 2011.就日本重建议题召开连串圆桌会议,并探讨企业社会责任基金所扮演的角色.
-- - 东京电玩展(Tokyo Game Show)
0130 - 流动性强化公债标售.
0445 - 日本铁钢连盟会长林田英治召开例行记者会,他同时也是全球第五大钢铁制造商JFE Steel Corp (5411.T)社长.
0630 - 日本全国银行协会例行记者会.(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。