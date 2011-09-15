《台湾报摘》--工商时报9月15日

* 头版头条:

--希腊倒债危机震撼全球,全球总动员寻求化解之道.希腊、法国与德国领袖周三召开三方会谈商讨最新对策;巴西则表示金砖四国也可能伸以援手;美国财长盖特纳周五则会出席波兰的欧盟财长会议,力促欧盟加强对抗危机.

* 其他:

--2008年才重返台湾寿险市场的苏黎世人寿,极可能在台湾展开并购.8月上任的苏黎世国际人寿总经理卫志雄昨日表示,全球金融海啸後,苏黎世集团决定增加亚太区获利来源,已在印尼、马来西亚并购,台湾也是目标市场之一.

--金管会启动银行"晴天防台"行动,周三邀集20家本地银行主管,鼓励银行在年底前增提呆帐准备,至少达放款馀额的1%,并强调达成者明年才能申请扩充中国大陆及海外据点等新业务,预估20家银行要增提金额合计233亿台币以上.

--台湾磊晶厂龙头厂商晶电(2448.TW))指出,发光二极体(LED)平均单价在9月可见止跌走稳.晶电副总张世贤指出,目前产业需求有变好,供应也获得有效控制,LED价格9月已获止跌回稳,产业秩序正恢复中.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.