《台湾报摘》--工商时报9月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--希腊倒债危机震撼全球,全球总动员寻求化解之道.希腊、法国与德国领袖周三召开三方会谈商讨最新对策;巴西则表示金砖四国也可能伸以援手;美国财长盖特纳周五则会出席波兰的欧盟财长会议,力促欧盟加强对抗危机.
* 其他:
--2008年才重返台湾寿险市场的苏黎世人寿,极可能在台湾展开并购.8月上任的苏黎世国际人寿总经理卫志雄昨日表示,全球金融海啸後,苏黎世集团决定增加亚太区获利来源,已在印尼、马来西亚并购,台湾也是目标市场之一.
--金管会启动银行"晴天防台"行动,周三邀集20家本地银行主管,鼓励银行在年底前增提呆帐准备,至少达放款馀额的1%,并强调达成者明年才能申请扩充中国大陆及海外据点等新业务,预估20家银行要增提金额合计233亿台币以上.
--台湾磊晶厂龙头厂商晶电(2448.TW))指出,发光二极体(LED)平均单价在9月可见止跌走稳.晶电副总张世贤指出,目前产业需求有变好,供应也获得有效控制,LED价格9月已获止跌回稳,产业秩序正恢复中.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。