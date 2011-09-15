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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 08:52 BJT

〔金属期市〕上海期铜料开平盘,欧元区债务有望解决激励风险胃纳

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透新加坡9月15日电---上海期铜周四开盘料持稳,因看好欧元区债务危机有望解决,激励风险胃纳,且令工业金属需求前景看俏.

0030GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小升0.4%,报每吨8,665美元,上日为下跌.

沪铜周三收盘时,LME期铜报8,685美元.

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