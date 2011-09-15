〔全球经济〕巴西援欧提案金砖国家不赏脸,各国意愿及财务实力存疑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透巴西里亚/新德里9月14日电---巴西所提援助受危机打击欧元区的计画,周三未获其他金砖国家的热烈支持,对于金砖五国是否有援欧的政治意愿或财务实力的疑虑上升.
官员周二表示,巴西同俄罗斯、印度、中国、南非等金砖国家正就协力购买欧元区国家债券,进行初步谈判[ID:nCT0397916].巴西总统迪尔玛・罗塞夫周三重申,巴西已准备加入国际援助的行列.
但外界迅速开始质疑,这个多元的集团是否具有政治意愿,拟定一份财务实力足以真正扭转希腊债务违约可能性的计画.
中国一名央行顾问周三呼吁北京方面不要购买大量欧元区债券;南非财长暗示,其国家可能没有支持购债计画的财务力量.印度表示持"审慎立场";俄罗斯则似乎对该提案不予考虑.
俄罗斯总统梅德韦杰夫的首席经济顾问Arkady Dvorkovich告诉路透,20国集团(G20)是解决欧元区危机比较合适的平台.
希腊表示,迄今金砖国家对通过国库券销售计画来承担该国借款所需资金,并无太大意愿."尽管发出邀请,但我们发现参与程度很低,甚至根本就无意参与."副财长Filippos Sachinidis告诉Real FM电台.
即便是巴西本身也面临限制,引发外界怀疑其援助提议主要只为谋求私利,旨在让该国在国际金融机构中获得更大的发言权.
一名官员告诉路透,巴西的3,520亿美元外汇储备只能用于投资级资产,且可能不允许被用来购买欧洲债券.至2010年底,其82%储备都投向美国公债.(完)
--编译 张若琪;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。