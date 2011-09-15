〔全球经济〕巴西援欧提案金砖国家不赏脸,各国意愿及财务实力存疑

路透巴西里亚/新德里9月14日电---巴西所提援助受危机打击欧元区的计画,周三未获其他金砖国家的热烈支持,对于金砖五国是否有援欧的政治意愿或财务实力的疑虑上升.

官员周二表示,巴西同俄罗斯、印度、中国、南非等金砖国家正就协力购买欧元区国家债券,进行初步谈判[ID:nCT0397916].巴西总统迪尔玛・罗塞夫周三重申,巴西已准备加入国际援助的行列.

但外界迅速开始质疑,这个多元的集团是否具有政治意愿,拟定一份财务实力足以真正扭转希腊债务违约可能性的计画.

中国一名央行顾问周三呼吁北京方面不要购买大量欧元区债券;南非财长暗示,其国家可能没有支持购债计画的财务力量.印度表示持"审慎立场";俄罗斯则似乎对该提案不予考虑.

俄罗斯总统梅德韦杰夫的首席经济顾问Arkady Dvorkovich告诉路透,20国集团(G20)是解决欧元区危机比较合适的平台.

希腊表示,迄今金砖国家对通过国库券销售计画来承担该国借款所需资金,并无太大意愿."尽管发出邀请,但我们发现参与程度很低,甚至根本就无意参与."副财长Filippos Sachinidis告诉Real FM电台.

即便是巴西本身也面临限制,引发外界怀疑其援助提议主要只为谋求私利,旨在让该国在国际金融机构中获得更大的发言权.

一名官员告诉路透,巴西的3,520亿美元外汇储备只能用于投资级资产,且可能不允许被用来购买欧洲债券.至2010年底,其82%储备都投向美国公债.(完)