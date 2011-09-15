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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 09:16 BJT

〔台湾股市〕开高2.2%,电子出口类股劲扬

路透台北9月15日电---台湾股市周四开高2.02%,尾随全球股市大涨,市场乐观看待欧债危机可望受到遏制,台积电(2330.TW)引领电子出口类股上扬.

加权股价指数.TWII开高146.11点,成为7,374.58点,上日挫跌2.2%至近14个月收盘低位.

台积电跳涨2.1%,拉抬电子类指数.TELI上扬2.3%.

台币/美元TWD=TP持平为29.625.

外资周三卖超,本月累计卖超523.8亿台币[ID:nCT0398372].(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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