〔台湾股市〕开高2.2%,电子出口类股劲扬

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北9月15日电---台湾股市周四开高2.02%,尾随全球股市大涨,市场乐观看待欧债危机可望受到遏制,台积电(2330.TW)引领电子出口类股上扬.
加权股价指数.TWII开高146.11点,成为7,374.58点,上日挫跌2.2%至近14个月收盘低位.
台积电跳涨2.1%,拉抬电子类指数.TELI上扬2.3%.
台币/美元TWD=TP持平为29.625.
外资周三卖超,本月累计卖超523.8亿台币[ID:nCT0398372].(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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