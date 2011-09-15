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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 09:30 BJT

《外汇动态》美元/日圆在东京定盘前因出口商卖盘而承压

0103GMT--尽管日本进口商在薪酬结算日--即每月的第五日、第10日及其他五的倍数日--倾向于买进美元,但美元/日圆却未能果断走扬,因出口商在当地定盘时有美元卖盘.

整体交投相对淡静,投机客因担心东京当局出手干预而暂时缩手.

在投资人撤离亚洲高收益资产後,亚洲货币昨日大跌,今日仍为市场关注焦点.

一些交易商认为是中长期投资大户缩手;一些人则认为是获利了结所致.

美元/日圆最新上涨0.1%至76.70日圆,脱离昨日高位77.07日圆.(完)

--编译 戴素萍; 审校 高琦

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