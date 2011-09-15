《全球主要国家债券发行预告》--9月15日-9月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月15日(四)

伦敦--英国标售规模9亿英镑、票息为0.75%、2047年到期的通胀保值公债.

马德里--西班牙标售30-40亿欧元、票息为4.60%、2019年7月30日到期的公债;票息为4%、2020年4月30日到期的公债;以及票息为4.85%、2020年10月31日到期的公债.

巴黎--法国标售票息2.0%、2013年9月25日到期的两年期BTAN债券,票息4.0%、2014年4月25日到期的三年期OAT债券,2016年7月25日到期的五年期BTAN债券,票息1.3%、2019年7月25日到期的10年期OATi债券以及票息1.1%、2022年7月25日到期的10年期OATi债券.

9月16日(五)

主要国家暂无发债计画.

9月19日(一)

主要国家暂无发债计画.

9月20日(二)

主要国家暂无发债计画.

9月21日(三)

法兰克福--德国标售约50亿欧元、票息为2.25%、2021年9月4日到期的联邦长期公债(Bund).

9月22日(四)

伦敦 - 英国标售规模47.5亿英镑、票息为1.75%在2017年到期的债券.

罗马 - 意大利公布将于9月27日标售的零息债券(CTZ)规模细节.

罗马 - 意大利公布将于9月28日标售的欧元区指数挂勾固息债券(BTPei)细节.

罗马 - 意大利公布将于9月29日标售的固息债券(BTP)及欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu).

华盛顿 - 美国财政部标售10年期通膨保值债券(TIPS)(1700).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)