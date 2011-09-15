《全球主要国家债券发行预告》--9月15日-9月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月15日(四)
伦敦--英国标售规模9亿英镑、票息为0.75%、2047年到期的通胀保值公债.
马德里--西班牙标售30-40亿欧元、票息为4.60%、2019年7月30日到期的公债;票息为4%、2020年4月30日到期的公债;以及票息为4.85%、2020年10月31日到期的公债.
巴黎--法国标售票息2.0%、2013年9月25日到期的两年期BTAN债券,票息4.0%、2014年4月25日到期的三年期OAT债券,2016年7月25日到期的五年期BTAN债券,票息1.3%、2019年7月25日到期的10年期OATi债券以及票息1.1%、2022年7月25日到期的10年期OATi债券.
9月16日(五)
主要国家暂无发债计画.
9月19日(一)
主要国家暂无发债计画.
9月20日(二)
主要国家暂无发债计画.
9月21日(三)
法兰克福--德国标售约50亿欧元、票息为2.25%、2021年9月4日到期的联邦长期公债(Bund).
9月22日(四)
伦敦 - 英国标售规模47.5亿英镑、票息为1.75%在2017年到期的债券.
罗马 - 意大利公布将于9月27日标售的零息债券(CTZ)规模细节.
罗马 - 意大利公布将于9月28日标售的欧元区指数挂勾固息债券(BTPei)细节.
罗马 - 意大利公布将于9月29日标售的固息债券(BTP)及欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu).
华盛顿 - 美国财政部标售10年期通膨保值债券(TIPS)(1700).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。