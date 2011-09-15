〔全球金融〕欧洲有必要成立共同财政部以免引发经济大萧条--索罗斯

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透9月15日电---国际基金经理人索罗斯警告称,欧债危机可能引发新的经济大萧条,除非欧元区领袖采纳一系列激进的政策措施,其中包括创建一个共同财政部.
索罗斯在一篇刊登于New York Review of Books及Reuters.com的文章中说,政策制定者必须做好准备,因应希腊、葡萄牙,也许包括爱尔兰等国家不得不出现违约并脱离欧元区的可能性.欲浏览该篇文章,请点击(link.reuters.com/qap73s)
除了准备好因应这三个二线国家可能违约及离开欧元区的可能性,索罗斯还建议四项大胆的政策措施:
--保护银行的存款,以免较弱国家的银行遭受挤兑.
--出现违约的国家其境内某些银行必须维持运作,以免陷入经济困境.
--欧洲银行系统将需重整资本,并接受与国家式监管明显不同的欧洲监督.
--其他赤字国家所发行的公债必须受到保护.
"这些措施都得花钱,"索罗斯写道."别无他法了,唯有填上少掉的那一个部分--也就是一个有权徵税从而能举债的欧洲财政部."(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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