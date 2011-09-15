〔路透调查〕日本第四季经济成长或弱于预想,并将继续对抗通缩

路透东京9月14日电---路透调查显示,日本今年最後几个月的经济成长可能比先前预期还要疲弱,因欧洲债务危机加剧,美国经济成长放缓及日圆升值.

最新数据再度说明,日本震後经济复苏不会像许多人期望的那样强劲.

据最新预估,日本第四季经济料成长0.7%,上月调查预估为成长1.0%.日本是全球第三大经济体.

分析师预估中值显示,第三季GDP料成长1.3%.此次调查在9月6-13日进行,访问了27位分析师.

上周公布的官方数据显示,第二季经济萎缩幅度超过初值,因受日本企业抑制资本支出所累.

"震灾之後的经济复苏之路似步入尾声,经济可能会失去动能,"Itochu Economic Research Institute首席分析师丸山义正称,指因7月工业生产数据增速乏力.

"日本10-12月工业生产和出口大幅减缓的状况可能无法避免."

过去几个月,投资者和外汇投机客疯狂涌向日圆寻求避险,已经损及日本经济.

日圆兑美元在8月中旬触及纪录高位,尽管当局极力遏制日圆升势.路透最新外汇调查显示,预计美元/日圆未来一年将在80日圆或下方交投.

2012年3月止的财年,分析师预计日本经济将成长0.2%,持平于8月时调查水准.对此後一个财年的经济成长预估则由2.7%降至2.4%.

调查结论认为,日本对抗通缩的长期战争不会很快结束.

调查显示,分析师将2012年3月止财年日本核心消费者物价指数(CPI)增幅削减至下降0.2%,等同于对下一财年的预估.前次调查分别为成长0.4%和0.3%.

分析师认为,日本央行宽松货币政策和近零政策利率,至少要维持至2013年3月止的财年末.

"由于重建需求支持下的资本支出料上升,且额外预算将带动公共部门投资,因此经济复苏趋势可能会持续,"第一生命经济研究所资深分析师Yoshiki Shinke表示,"但复苏动能料减缓."(完)