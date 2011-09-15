〔日本债市〕公债期货下跌,关注欧盟财长会议

路透东京9月15日电---日本政府公债期货周四开盘下跌,因日本股市日经指数一度上涨逾2%,受此前法国和德国称希腊将留在欧元区所带动.不过日债跌势在淡静交投中受限,市场人士在欧盟财长周五会议前仍对欧洲恶化的问题感到担忧.

SMBC日兴证券国际市场分析共同部长末泽豪谦表示,"(财长)会议很重要,因美国财政部长盖特纳也将与会.我们必须确定德国是否真的有意愿要采取预防性举措来解救希腊."

技术图表显示日本公债的多头动能犹存.12月10年期日债期货2JGBv1小跌0.01点至142.70,高于20日移动均线切入位142.58及一目均衡基准线142.50.