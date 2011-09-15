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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 11:42 BJT

〔台湾债市〕RP利率持于区间,月中例行性支出令资金偏紧

路透台北9月15日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持于既有区间.适逢月中例行性资金需求高峰,投信端面临赎回压力,不过缺口尚能补齐,整体市场稳中偏紧.

资金调度人士表示,除例行性资金需求外,也见投信因应股票交割而走钱,令盘初资金供应偏紧.近尾盘时,又见部份投信及寿险将馀钱重新投回市场,稍稍纾缓紧缩状况.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.另外,有交易商开始承作跨月交易,成交利率则较10天期略为调高1-2个基点.

本地时间11:37时,台湾加权指数.TWII大涨2.43%,至7,402.24点.上日收盘重挫2.2%,创约14个月来收盘低点.[.TWCN](完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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