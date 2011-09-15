〔台湾债市〕RP利率持于区间,月中例行性支出令资金偏紧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月15日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持于既有区间.适逢月中例行性资金需求高峰,投信端面临赎回压力,不过缺口尚能补齐,整体市场稳中偏紧.
资金调度人士表示,除例行性资金需求外,也见投信因应股票交割而走钱,令盘初资金供应偏紧.近尾盘时,又见部份投信及寿险将馀钱重新投回市场,稍稍纾缓紧缩状况.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.另外,有交易商开始承作跨月交易,成交利率则较10天期略为调高1-2个基点.
本地时间11:37时,台湾加权指数.TWII大涨2.43%,至7,402.24点.上日收盘重挫2.2%,创约14个月来收盘低点.[.TWCN](完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。