《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:美元仍获良好支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼9月15日电---两篇评论文章今日早盘在外汇交易室掀起骚动,引发更多美元兑主要货币及日圆以外亚币的空头回补.
英国独立报一篇"德国立场已变,违约势所难免",及道琼斯/华尔街日报一篇"穆迪降评决定逼近,意大利面临另一次考验",都是不错的评论,但绝非撼动市场的文章.
话虽如此,在欧洲市场开盘之前,美元兑日圆以外亚洲货币料将维持买气,虽然不太可能重演昨天的剧烈震荡.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。