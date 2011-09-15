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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 11:32 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:美元仍获良好支撑

IFR悉尼9月15日电---两篇评论文章今日早盘在外汇交易室掀起骚动,引发更多美元兑主要货币及日圆以外亚币的空头回补.

英国独立报一篇"德国立场已变,违约势所难免",及道琼斯/华尔街日报一篇"穆迪降评决定逼近,意大利面临另一次考验",都是不错的评论,但绝非撼动市场的文章.

话虽如此,在欧洲市场开盘之前,美元兑日圆以外亚洲货币料将维持买气,虽然不太可能重演昨天的剧烈震荡.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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