〔台湾央行〕共发行1,106亿台币存单,发行馀额增加415亿

路透台北9月15日电---台湾央行周四表示,今日共发行1,106亿台币存单.相较存单到期金额691亿,存单发行馀额增加415亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期732亿台币,利率为0.87%;91天期234亿台币,利率为0.93%;182天期140亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行2,717.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,777.8亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为233亿台币,累计超额准备为659亿,加计前期1%的超额准备为1,854亿台币.(完)