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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--9月16日****

路透9月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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9月16日(五)

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 -- 赤字33

(经季节调整) -- 赤字74

0800 欧元区投资净流入(亿欧元) 7月 -- 939

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差2.94

对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差18.29

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差20 顺差9

0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.6%

薪资(较上年同期) 第二季 -- +2.3%

1300 美国整体资本流动(亿美元) 7月 -- 净流出295

外资购买美国公债(亿美元) -- 净流出45

1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 56.5 55.7

现况指数 68.0 68.7

预期指数 47.5 47.4

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月9日当周 -- 123.0

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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9月14日(三)

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 9月 正8 --

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 卖超4,684 --

外资投资日本股票(亿日圆) 卖超5,889 --

9月15日(四)

0130 澳洲新车销售 8月 +3.3% --

0300 韩国贸易收支(亿美元) 8月修正值 顺差5 --

出口(较上年同期) +25.9% --

进口(较上年同期) +28.9% --

0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 +2.6% +2.5%

0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.8% +2.8%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.3%

(较上年同期) +2.3% +2.2%

0830 英国零售销售(较前月) 8月 -0.2% -0.3%

(较上年同期) 持平 -0.1%

0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 +0.3% --

(较上年同期) +0.4% --

0900 欧元区HICP(较上月) 8月终值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

扣除食品和能源的核心HICP(较上月) +0.3% +0.3%

(较上年同期) +1.5% +1.3%

1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,180 赤字1,225

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.4% +0.2%

(较上年同期) +3.8% +3.6%

核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.0% +1.9%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 负8.82 负4.00

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月10日当周 42.8 41.0

初请失业金人数四周均值(万人) 41.95 --

续请失业金人数(万人) 9月3日当周 372.6 371

1230 加拿大制造业销售 7月 +2.7% +1.3%

1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.2% +0.1%

产能利用率 77.4% 77.5%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 负17.5 负15.0

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 8月 +0.3% --

2100 韩国出口物价(较上年同期) 8月 +1.8% --

进口物价(较上年同期) +10.0% --

2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比

8月 0.80 -- (完)

--整理 张若琪/梁睿雪;审校 戴素萍

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