〔韩国数据〕8月出口成长小幅向下修正,电子产品出口持续放缓(更新版)

* 8月出口年增25.9%,进口年增28.9%

* 贸易顺差下修至5亿美元,前值为8.2亿

路透首尔9月15日电---韩国8月出口增幅小幅向下修正,因电子产品出货放缓,抵消了船舶及石油产品的热络出口表现.

韩国海关周四公布,8月出口年增幅下修为25.9%,初值为27.1%.

贸易顺差也从初值的8.2亿美元下修为5亿美元.

与上月相较,半导体及显示器面板出口较上年同期的增幅近一步下滑,突显出在欧债问题及美国经济不振的影响下,全球需求滑落.

8月船舶出口大增80%,创下七个月来的最高年增率,石油产品出口维持在83%的高速成长.

但分析师警告称,上述强劲数据可能是受暂时性因素影响,其中船舶交易往往会使得月度贸易数据放大,因这些船舶的订单早在数年前就已经敲定,而石油产品出口值则是受到油价上涨支撑.

今年1-8月中国为韩国最大的出口市场,比重达27%,美国则为11%,欧洲为9.7%.

8月进口较上年同期增加28.9%,较初值的29.2%小幅下修,主要受原油及天然气采购影响.(完)