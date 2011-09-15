〔韩国数据〕8月出口成长小幅向下修正,电子产品出口持续放缓(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 8月出口年增25.9%,进口年增28.9%
* 贸易顺差下修至5亿美元,前值为8.2亿
路透首尔9月15日电---韩国8月出口增幅小幅向下修正,因电子产品出货放缓,抵消了船舶及石油产品的热络出口表现.
韩国海关周四公布,8月出口年增幅下修为25.9%,初值为27.1%.
贸易顺差也从初值的8.2亿美元下修为5亿美元.
与上月相较,半导体及显示器面板出口较上年同期的增幅近一步下滑,突显出在欧债问题及美国经济不振的影响下,全球需求滑落.
8月船舶出口大增80%,创下七个月来的最高年增率,石油产品出口维持在83%的高速成长.
但分析师警告称,上述强劲数据可能是受暂时性因素影响,其中船舶交易往往会使得月度贸易数据放大,因这些船舶的订单早在数年前就已经敲定,而石油产品出口值则是受到油价上涨支撑.
今年1-8月中国为韩国最大的出口市场,比重达27%,美国则为11%,欧洲为9.7%.
8月进口较上年同期增加28.9%,较初值的29.2%小幅下修,主要受原油及天然气采购影响.(完)
--编译 张明钧;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。