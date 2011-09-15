〔东京汇市〕欧元走势踉跄,希腊续留欧元区消息的舒缓效应减退

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元下跌,许多市场人士准备逢高出脱
* 交易商认为希腊努力避免违约缺乏实质进展
* 对意大利债信评等及西班牙公债标售的忧虑损及欧元
* 澳元面临压力,因市场忧心债务危机的後续效应
* 投资人避开流动性较差资产,持续寻求避险
路透东京/悉尼9月15日电---欧元兑美元周四在亚洲盘中下滑,德国及法国保证将续留希腊于欧元区的初步舒缓效应减退,因市场对于欧元区政界人士能否协助雅典当局避免违约存疑.
欧元仍面临压力,因市场人士受到欧元区潜在违约可能触发重大金融危机所惊吓,持续准备好逢高出脱欧元及风险资产.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。