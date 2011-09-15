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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 12:36 BJT

〔东京汇市〕欧元走势踉跄,希腊续留欧元区消息的舒缓效应减退

* 欧元下跌,许多市场人士准备逢高出脱

* 交易商认为希腊努力避免违约缺乏实质进展

* 对意大利债信评等及西班牙公债标售的忧虑损及欧元

* 澳元面临压力,因市场忧心债务危机的後续效应

* 投资人避开流动性较差资产,持续寻求避险

路透东京/悉尼9月15日电---欧元兑美元周四在亚洲盘中下滑,德国及法国保证将续留希腊于欧元区的初步舒缓效应减退,因市场对于欧元区政界人士能否协助雅典当局避免违约存疑.

欧元仍面临压力,因市场人士受到欧元区潜在违约可能触发重大金融危机所惊吓,持续准备好逢高出脱欧元及风险资产.

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