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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 13:01 BJT

《外汇动态》印尼卢比兑美元上日重挫後回稳

0439GMT--美元/印尼卢比持稳.周三美元/印尼卢比升至逾六个月高位,据称因海外中长期大户卖出印尼公债.交易员称周四境外投资人的美元买盘已较昨天缓和.

雅加达一位交易员说,企业的美元买盘起初曾扶助美元/印尼卢比上涨,不过随後即有传言称印尼央行出脱美元.

美元/印尼卢比IDR=ID上涨0.1%,报8,720卢比,脱离盘中高位约8,800以及周三经纪商市场高点8,840.

20年期印尼公债ID20YT=RR周三下跌之後,今日走坚.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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