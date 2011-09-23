〔台湾财政〕国库因税收进帐,将提前买回四期国库券--财政部

路透台北9月23日电---台湾财政部周五表示,因国库税收进帐,将在30日(下周五)办理四期共1,126.1亿台币国库券的买回.这是继6月之後,第二度办理国库券的买回.

财政部新闻稿表示,将在30日办理100-3,100-4,100-6以及100-7期国库券买回标购,并在10月3日进行买回交割.

财政部侯雅文科长表示,"因为税收进来,所以办理买回.但下季还是会定期定量办理发行."

财100-3期为273天期,原发行日期为3月30日,原偿还日期为12月28日,计提前86天,买回面额176.1亿台币;财100-4期为364天期,原发行日期为4月8日,原偿还日期为明年4月6日,计提前186天,买回面额300亿.

财100-6期为273天期,原发行日期为8月11日,原偿还日期为明年5月10日,计提前220天,买回面额300亿;财100-7期为91天期,原发行日期为9月9日,原偿还日期为12月9日,计提前67天,买回面额350亿台币.

台湾央行于6月中代财政部买回的100-2期国库券利率在0.50%,金额57.18亿;100-3及100-5期的国库券其利率分别为0.745%及0.401%,金额各为23.9亿和31.15亿.[ID:nCT0451767]

财政部国库署表示,银行业、保险业、票券金融公司、证券商及中华邮政股份有限公司,均可直接参加国库券投标,自然人及其他法人须委托票券商,以票券商名义参加投标,国库券之买回采单一利率标,投标利率以殖利率表示,由高于底标利率者得标,并以全部得标者所投之最低利率为买回利率.(完)