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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 13:53 BJT

〔国际油市〕油价下滑,受美国需求减少及欧债疑虑所累

路透新加坡9月15日电---油价周四下跌,因美国燃料库存增加且需求减少,加深全球经济增长消退且欧债危机将损及能源用量的疑虑,而美元走强则令油价受压.

0507GMT,11月布兰特原油期货LCOc1跌0.31美元至每桶109.34美元.

美国原油期货CLc1跌0.39美元至每桶88.52美元.美元指数.DXY约涨0.25%.

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