〔国际油市〕油价下滑,受美国需求减少及欧债疑虑所累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月15日电---油价周四下跌,因美国燃料库存增加且需求减少,加深全球经济增长消退且欧债危机将损及能源用量的疑虑,而美元走强则令油价受压.
0507GMT,11月布兰特原油期货LCOc1跌0.31美元至每桶109.34美元.
美国原油期货CLc1跌0.39美元至每桶88.52美元.美元指数.DXY约涨0.25%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。