〔台湾债市〕殖利率持续收低,股市反弹无碍债市多头气氛

路透台北9月15日电---台湾债市周四延续多头走势,虽然台股随全球股市强劲反弹,但殖利率开高後,多头于盘中发动攻势,令空单被迫认输回补,新10年券100/9发行前交易殖利率也续创交易以来新低.

交易商指出,债市气氛有利多方,纵然不认同目前的低利率,也最好选择退场观望,不要贸然放空.有养券需求的银行、票券商可将目标移往绝对报酬率较高的公司债,至于公债市场则以随势抛补为操作策略.

"我的想法就是不要作空,因为主力几乎都站在多方."一票券商交易员说.

另一寿险业交易员则称,已经两周没有进场了,现在的策略就是持券续抱,不随便追高杀低."因为看不懂,所以退场观望."

台湾股市周四收涨2.17%,跟随全球股市涨势,市场弥漫欧债危机可能受到遏制的乐观情绪.但今天涨势似乎是对过去两个交易日挫跌5%的反弹,而市场对欧洲债务危机和美国经济的担忧仍挥之不去.[.TWCN]

欧元兑美元周四在亚洲市场下滑,德国及法国保证将续留希腊于欧元区的初步舒缓效应减退,因市场对于欧元区政界人士能否协助雅典当局避免违约存疑.[ID:nCN1967609]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -1.45 0.9355 0.9355-0.9550 23.5

10 100/9 A00109=TWO -1.50 1.2340 *1.2250-1.2688 645.5

20 100/7 A00107=TWO -1.50 1.6800 *1.6800-1.6800 0.5

30 100/8 A00108=TWO -2.00 1.8800 1.8700-1.8850 1.5

* 表示创该券殖利率交易以来日低

国际金融局势动荡,令不少金融业者的海外投资计画被迫暂停,因担心一旦货币贬值,若没做好避险规划,汇损将侵蚀收益.在"资金留在台湾比较安全"的考量下,已见到部分寿险业者放弃对殖利率的坚持,转而回补长券.

"20年券买盘愈来愈积极,有冷券成交在1.75%以下,实质买盘等不及了."一证券商交易员说.

另一寿险业交易员认为,100/9轧空走势凶猛,自8日开始发行前交易以来,殖利率已经跌了10个基点,迫使20及30年券有补跌压力.

"空手久了,在绩效压力下,只能闭着眼睛买."他说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8800

20 100/7 A00107=TWO 1.6800

10 100/5 A00105=TWO 1.3315

5 100/6 A00106=TWO 0.9355

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)