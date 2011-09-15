〔台湾债市〕殖利率持续收低,股市反弹无碍债市多头气氛

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月15日电---台湾债市周四延续多头走势,虽然台股随全球股市强劲反弹,但殖利率开高後,多头于盘中发动攻势,令空单被迫认输回补,新10年券100/9发行前交易殖利率也续创交易以来新低.
交易商指出,债市气氛有利多方,纵然不认同目前的低利率,也最好选择退场观望,不要贸然放空.有养券需求的银行、票券商可将目标移往绝对报酬率较高的公司债,至于公债市场则以随势抛补为操作策略.
"我的想法就是不要作空,因为主力几乎都站在多方."一票券商交易员说.
另一寿险业交易员则称,已经两周没有进场了,现在的策略就是持券续抱,不随便追高杀低."因为看不懂,所以退场观望."
台湾股市周四收涨2.17%,跟随全球股市涨势,市场弥漫欧债危机可能受到遏制的乐观情绪.但今天涨势似乎是对过去两个交易日挫跌5%的反弹,而市场对欧洲债务危机和美国经济的担忧仍挥之不去.[.TWCN]
欧元兑美元周四在亚洲市场下滑,德国及法国保证将续留希腊于欧元区的初步舒缓效应减退,因市场对于欧元区政界人士能否协助雅典当局避免违约存疑.[ID:nCN1967609]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO -1.45 0.9355 0.9355-0.9550 23.5
10 100/9 A00109=TWO -1.50 1.2340 *1.2250-1.2688 645.5
20 100/7 A00107=TWO -1.50 1.6800 *1.6800-1.6800 0.5
30 100/8 A00108=TWO -2.00 1.8800 1.8700-1.8850 1.5
* 表示创该券殖利率交易以来日低
国际金融局势动荡,令不少金融业者的海外投资计画被迫暂停,因担心一旦货币贬值,若没做好避险规划,汇损将侵蚀收益.在"资金留在台湾比较安全"的考量下,已见到部分寿险业者放弃对殖利率的坚持,转而回补长券.
"20年券买盘愈来愈积极,有冷券成交在1.75%以下,实质买盘等不及了."一证券商交易员说.
另一寿险业交易员认为,100/9轧空走势凶猛,自8日开始发行前交易以来,殖利率已经跌了10个基点,迫使20及30年券有补跌压力.
"空手久了,在绩效压力下,只能闭着眼睛买."他说.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 1.8800
20 100/7 A00107=TWO 1.6800
10 100/5 A00105=TWO 1.3315
5 100/6 A00106=TWO 0.9355
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。