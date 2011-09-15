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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 14:18 BJT

〔日本股市〕日经指数收高1.8%,受欧元区希望带动

路透东京9月15日电---日本股市日经指数周四收高,脱离上日的两年半收盘低点,先前法国和德国表示,希腊在欧元区仍有一席之地,激励投资人买回股票.

日经指数.N225收高1.8%至8,668.86点,周三时则下跌1.1%至8,518.57点,为2009年4月以来最低收位.

东证股价指数.TOPX升1.4%至751.76点.(完)

--编译 王冠中;审校 王洋

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