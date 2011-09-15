〔日本股市〕日经指数收高1.8%,受欧元区希望带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月15日电---日本股市日经指数周四收高,脱离上日的两年半收盘低点,先前法国和德国表示,希腊在欧元区仍有一席之地,激励投资人买回股票.
日经指数.N225收高1.8%至8,668.86点,周三时则下跌1.1%至8,518.57点,为2009年4月以来最低收位.
东证股价指数.TOPX升1.4%至751.76点.(完)
--编译 王冠中;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。