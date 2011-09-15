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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 15:07 BJT

〔表格〕台湾股市外资及陆资买超14.93亿台币,结束连续二日卖超

路透台北9月15日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股买超14.93亿台币,结束连续二日卖超,上交易日为卖超97.47亿.

三大法人今日合计买超28.65亿台币,上交易日修正後卖超120.52亿.

台湾股市.TWII周四收涨2.17%至7,385.68点,因市场弥漫欧债危机可能受到遏制的乐观情绪.[.TWCN]

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

9/15 +14.93 +13.88 -0.17 +28.65

9/14 -97.47 -18.80 -4.25r -120.52r

9/13 -149.76 -19.86 +1.34r -168.27r

9/9 +27.50 +5.74 +14.88r +48.12r

9/8 -21.44r -4.87 +14.10r -12.21r

9/7 +15.78 +11.29 -9.17r +17.90r

9/6 -139.42 -22.63 -19.76r -181.81r

9/5 -192.55r -16.48 -1.00r -210.02r

9/2 -74.80r -3.56 -5.58r -83.94r

9/1 +108.38r -4.98 -4.46r +98.94r

----------------------------------------------------

本月累计 -508.85 -60.27 -14.06 -583.17

以下为2011年1月以来三大法人单月买卖超纪录(单位为亿台币):

月份 外资 自营商 投信 合计

8月 -1,903.50r -112.26 +102.59r -1,913.16r

7月 -607.98r +58.58 +89.20r -460.20r

6月 -217.42r -85.14r +54.32r -248.24r

5月 -182.49r -1.01 +5.29r -178.21r

4月 +970.95 +40.71r -48.07r +963.59r

3月 -361.12 -31.16 +6.73 -385.54

2月 -971.17r -137.11r -59.29 -1,167.57

1月 +993.45 -69.16 -77.32 +846.97 (完)

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--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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