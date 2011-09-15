〔澳洲股市〕收盘上扬1.7%,欧债疑虑舒缓带动矿业和银行股反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本9月15日电---澳洲股市周四收盘上扬1.7%,守住由矿业和银行股领军的回升之势,因欧元区决策人士采取尝试性措施来防止其债务危机转变为银行业危机.
在法国和德国保证将续留希腊于欧元区後,投资人回补个股.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨65.9点至4,071.7点.在上日下跌1.6%後,今日盘中稍早涨幅一度达2.5%.
澳洲四大银行及两大矿商涨幅均超过1.5%.(完)
--编译 张若琪;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。