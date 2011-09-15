版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 14:35 BJT

〔澳洲股市〕收盘上扬1.7%,欧债疑虑舒缓带动矿业和银行股反弹

路透墨尔本9月15日电---澳洲股市周四收盘上扬1.7%,守住由矿业和银行股领军的回升之势,因欧元区决策人士采取尝试性措施来防止其债务危机转变为银行业危机.

在法国和德国保证将续留希腊于欧元区後,投资人回补个股.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨65.9点至4,071.7点.在上日下跌1.6%後,今日盘中稍早涨幅一度达2.5%.

澳洲四大银行及两大矿商涨幅均超过1.5%.(完)

--编译 张若琪;审校 龚芳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐