〔日本股市〕受欧洲希望带动收高近2%,尔必达记忆体飙涨(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 法国和德国重申希腊的欧元区成员地位
* 尔必达记忆体跳涨,受提高竞争力举措提振
* 日股估值仍具吸引力
* 海外机构投资人仍未积极买进
* 钢铁股上扬,受瑞士信贷报告激励
路透东京9月15日电---日本股市日经指数周四收高,脱离上日的两年半收盘低点,先前法国和德国表示,希腊在欧元区仍有一席之地,激励投资人买回股票.
科技股扬升,尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T飙涨,该公司稍早表示,可能将部分生产工作由日本转移至台湾,以因应日圆升值的影响,并在日渐缩减的市场中求生存.[ID:nCN1966521]
尽管市场仍普遍预期希腊最终将会违约,但在欧洲高层官员表示即将提出发行欧元区共同债券的计画後,对于风险资产的信心有所提振.
交易商称,日经指数短线阻力在8,700点,其後为8,732点,即日经指数9月期货和选择权的结算水准.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。