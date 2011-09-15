〔日本股市〕受欧洲希望带动收高近2%,尔必达记忆体飙涨(更新版)

(新增细节)

* 法国和德国重申希腊的欧元区成员地位

* 尔必达记忆体跳涨,受提高竞争力举措提振

* 日股估值仍具吸引力

* 海外机构投资人仍未积极买进

* 钢铁股上扬,受瑞士信贷报告激励

路透东京9月15日电---日本股市日经指数周四收高,脱离上日的两年半收盘低点,先前法国和德国表示,希腊在欧元区仍有一席之地,激励投资人买回股票.

科技股扬升,尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T飙涨,该公司稍早表示,可能将部分生产工作由日本转移至台湾,以因应日圆升值的影响,并在日渐缩减的市场中求生存.[ID:nCN1966521]

尽管市场仍普遍预期希腊最终将会违约,但在欧洲高层官员表示即将提出发行欧元区共同债券的计画後,对于风险资产的信心有所提振.