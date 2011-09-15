〔台湾汇市〕台币兑美元收贬1分,台股上涨但外资买卖不一

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月15日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘小跌1分,为连续第九日收贬.尽管欧债危机暂时缓解,台股跟随区域走势劲扬逾百点,但外资汇入汇出皆见,尾盘央行循例调节,令台币续创六个半月来低位.
汇银人士指出,受到韩元跌势拖累,部份外资持续汇出,亦见外商银行趁台股反弹,获利了结轧平美元多仓,场上买卖力道相抵.此外,台币盘中升破29.6元时,也不时见到央行进场稳定汇价走势.
他们并强调,欧债危机尚未落幕,全球市场动荡不安,短线台币可能还有走贬空间.
"希腊问题是以拖待变,无法真正解决,但欧美也不可能放任它重组,接下来要看有没有好消息出现."一位大型金控人士说.
下周二(20日)美国联邦储备理事会(美联储,FED)将举行连二日的政策会议,市场预期主席贝南克将于会後释出利多政策以振兴经济.
交易商表示,因先前汇价僵持太久,市场好不容易做出新方向,且出口商抛汇力道减弱、央行无明显阻贬,使得交易阻力较小,银行间持有美元意愿浓厚;加上这几日走贬速度快,进口商买需尚未完全消化,短线料还有美元买盘浮现,台币支撑价位先看29.7元,若破再看29.9元.
他们预估,台币明日主要交投区间料落在29.5-29.7元间.
台币兑美元上一次收盘低位出现在3月2日,报29.665元.
台湾股市加权股价指数.TWII收盘劲扬2.17%,报7,385.68点;外资及陆资今日在台股买超14.93亿台币,结束连续二日卖超,上交易日为卖超97.47亿.[ID:nCT0399068]
东京汇市中,欧元兑美元EUR=周四在亚洲市场下滑,德国及法国保证将续留希腊于欧元区的初步舒缓效应减退,因市场对于欧元区政界人士能否协助雅典当局避免违约存疑.[FRX/CN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.635 29.625 29.550-29.650 29.625 8.38 11.96
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.600 29.580 29.550-29.648 29.555 3.97 5.33
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.040/-0.015 -0.010/0.010
美元/台币六个月期 -0.335/-0.295 -0.310/-0.280
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--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。