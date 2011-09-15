〔台湾汇市〕台币兑美元收贬1分,台股上涨但外资买卖不一

路透台北9月15日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘小跌1分,为连续第九日收贬.尽管欧债危机暂时缓解,台股跟随区域走势劲扬逾百点,但外资汇入汇出皆见,尾盘央行循例调节,令台币续创六个半月来低位.

汇银人士指出,受到韩元跌势拖累,部份外资持续汇出,亦见外商银行趁台股反弹,获利了结轧平美元多仓,场上买卖力道相抵.此外,台币盘中升破29.6元时,也不时见到央行进场稳定汇价走势.

他们并强调,欧债危机尚未落幕,全球市场动荡不安,短线台币可能还有走贬空间.

"希腊问题是以拖待变,无法真正解决,但欧美也不可能放任它重组,接下来要看有没有好消息出现."一位大型金控人士说.

下周二(20日)美国联邦储备理事会(美联储,FED)将举行连二日的政策会议,市场预期主席贝南克将于会後释出利多政策以振兴经济.

交易商表示,因先前汇价僵持太久,市场好不容易做出新方向,且出口商抛汇力道减弱、央行无明显阻贬,使得交易阻力较小,银行间持有美元意愿浓厚;加上这几日走贬速度快,进口商买需尚未完全消化,短线料还有美元买盘浮现,台币支撑价位先看29.7元,若破再看29.9元.

他们预估,台币明日主要交投区间料落在29.5-29.7元间.

台币兑美元上一次收盘低位出现在3月2日,报29.665元.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘劲扬2.17%,报7,385.68点;外资及陆资今日在台股买超14.93亿台币,结束连续二日卖超,上交易日为卖超97.47亿.[ID:nCT0399068]

东京汇市中,欧元兑美元EUR=周四在亚洲市场下滑,德国及法国保证将续留希腊于欧元区的初步舒缓效应减退,因市场对于欧元区政界人士能否协助雅典当局避免违约存疑.[FRX/CN]

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