版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 9月 15日 星期四 14:46 BJT

〔标题新闻〕意大利裕信银行考虑出售其波兰和土耳其分支,目前市值计可筹60-70亿欧元--报载

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7KF070]

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐