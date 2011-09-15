版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 14:52 BJT

〔全球金市〕金价挫跌1%,欧元区债务危机缓解的希望带动股市扬升

路透新加坡9月15日电---金价周四在震荡交投中下跌1%,对于欧洲政策制定者将提出暂时措施来解决和限制欧洲债务危机的乐观情绪,带动股市上扬.

金价未能重返近期高点,亦促使投资人削减仓位,并将关注焦点转向美国即将公布的一连串经济数据.美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周将召开政策会议.

美国期金GCcv1跌1%至约每盎司1,806美元的低点,令现货金受压.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐