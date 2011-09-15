〔全球金市〕金价挫跌1%,欧元区债务危机缓解的希望带动股市扬升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月15日电---金价周四在震荡交投中下跌1%,对于欧洲政策制定者将提出暂时措施来解决和限制欧洲债务危机的乐观情绪,带动股市上扬.
金价未能重返近期高点,亦促使投资人削减仓位,并将关注焦点转向美国即将公布的一连串经济数据.美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周将召开政策会议.
美国期金GCcv1跌1%至约每盎司1,806美元的低点,令现货金受压.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。