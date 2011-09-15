〔外汇期权〕现汇市场走势与昨日类似,波动率略为回落--IFR

IFR伦敦9月14日电---现汇市场的状况大致和昨天相同,波动率一如预期呈守势.一个月期欧元/美元波动率在亚洲报15.1%,低于周三的15.7%,周一则在15个月高点18.0%.一年期波动率由本周高点16.15%降至15.5%.一个月期delta值为0.25的风险逆转指标(RR)报1.1%,偏向欧元卖权,低于周一纪录高点4.0%.

一个月期美元/瑞郎波动率随欧元/美元波动率下滑,但仍维持0.8的溢价.欧元/瑞郎波动率似已建立短线底部.今日的瑞士央行季度货币政策决议提供部分支撑.

在现汇呈区间波动的情况下,美元/日圆波动率勉力维持偏高水准,一个月期波动率测试11.0%下方水准,但仍较实际波动率高出2.0%.一个月期delta值为0.25的风险逆转指标在0.65%附近受支撑.现汇基调略偏疲弱(周三和今日均测试76.60).

一个月期澳元/美元波动率从昨日17.0%上方高点回落至16.0%,但现汇仍偏向下档,短天期澳元卖权买盘持续(但量能不大).(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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