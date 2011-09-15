《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月15日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:极短线内仍为向上修正.理论上,市场上档仍将在1.3840/1.3897受限(7月低点及38.2%回档位),此将完全确立偏空的走势.技术指标依旧偏空,动向指标(DMI)确认卖出讯号,乖离率的移动平均值(MACD)在零下方.较长期展望为负面.

市场近期曾收在主要支撑下方,即2010-2011年上升趋势切入位、55周均线、7月低点、200周均线及200日均线.较长期目标位为1.20美元.初步目标为1.3428/10,即2月低点及2010-2011年走势的50%回档位.

美元/瑞郎:短线持续在略低于0.8850/0.8950阻力处窄幅整理,此为费波纳齐双重回档位、200日均线、5月高位及2011年3月低点.盘中低点可能限于0.8640/0.8462,此为9月升势的23.6%/38.2%回档位.

若站上0.8950,则下道阻力为0.9131(55周均线)、0.9340/0.9400(2011年3月高点和费波纳齐双重位).

英镑/美元:在支撑位附近盘整,即1.5783/86的7月低点及2010-2011年走势的38.2%回档位所提供的支撑;短线或将进行一些整理,而後将持续走跌.即便反弹,力道料将不强.我们预计涨势仍将受阻于55周均线1.6045,以及200日均线、8月低点和61.8%回档支撑1.6129/00美元.

初步阻力在1.5922,即最新一波跌势的23.6%回档位.较长期看来,风险仍偏向下档,我们的目标将看向1.5480(2010-2011年走势的50%回档位.)(完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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