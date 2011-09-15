(重发)〔中国票据市场〕转贴利率窄幅波动,监管加强後存量票据难觅出口

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路透上海9月15日电---中国票据市场转贴利率周四窄幅波动,收票机构寥寥,并且只收当月到期票.卖盘仍以长期票为主,因此成交清淡.业内人士表示,当月到期票利率维持在7%-8%左右,而足月票据基本已攀升至11%-12%

继前期中国监管层清查票据违规业务,规范会计报表制度後,市场上仍存在大量票据待处理,加之信贷规模趋紧,目前几无机构愿意收票.

"票据没出口了,现有的差不多要到明年2-3月份才能消化掉呢,都不愿意买新的进来"华东一银行交易员称.他并透露,该行一个月前已停止票据交易.

他并表示,规模受限,银行开票量已明显下降,而同时转贴利率不断上涨,融资成本居高不下,部分企业已经自行减少开票量,令市场票源锐减.

此前有媒体报导了农信社利用会计漏洞,通过票据买卖帮助银行腾挪贷款规模.银监会随後展开调查,禁止规避信贷规模的票据买卖.这将直接减少市场上的票源供给,令蓬勃发展的票据理财业务受阻,而本已捉襟见肘的中小企业等实体经济融资或更显窘境.[ID:nCH0067045]

中国银监会去年要求银信合作理财产品转移至表内,之後并要求,商业银行2011年需按每季度不低于25%的降幅将表外资产转入表内,到年底前完成全部转入.[ID:nCN1561613]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.1440/8.6560 9.5878/9.108 9.9240/9.2313

上日 9.1166/8.6018 9.5292/9.0636 9.8204/9.1418

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变动 +2.74/+5.42 +5.86/+4.44 +10.36/+8.95

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.6057%,较上日6.5953%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2726/3.1956 3.5178/3.4598

上日 3.2637/3.1887 3.5364/3.4594

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)