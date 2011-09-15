《外汇动态》分析师看好欧元/瑞郎会进一步升值

0820GMT---瑞郎暴跌,此前瑞士央行展现守住欧元/瑞郎于1.20底限的决心;欧元/瑞郎EURCHF=R升至1.2094的日高.

"看来瑞士央行盯住这个底限的决心很强,这就是市场需要听到的.否则会有很多压力(去买进瑞郎),"Deutsche外汇分析师Henrik Gullberg表示.

他补充说,"我认为未来几周欧元/瑞郎可能会上扬一点,以反映瑞士央行让瑞郎贬值的决心."

在瑞士央行宣布汇价底限时,欧元于本月稍早升至约1.2200瑞郎.

技术图型显示,欧元在200日均线1.2370瑞郎以前几无阻力. (完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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