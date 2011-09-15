《外汇动态》分析师看好欧元/瑞郎会进一步升值

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0820GMT---瑞郎暴跌,此前瑞士央行展现守住欧元/瑞郎于1.20底限的决心;欧元/瑞郎EURCHF=R升至1.2094的日高.
"看来瑞士央行盯住这个底限的决心很强,这就是市场需要听到的.否则会有很多压力(去买进瑞郎),"Deutsche外汇分析师Henrik Gullberg表示.
他补充说,"我认为未来几周欧元/瑞郎可能会上扬一点,以反映瑞士央行让瑞郎贬值的决心."
在瑞士央行宣布汇价底限时,欧元于本月稍早升至约1.2200瑞郎.
技术图型显示,欧元在200日均线1.2370瑞郎以前几无阻力. (完)
--编译 龚芳;审校 孙茉莉
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。