〔路透调查〕发达经济体二度衰退机率升高至约三分之一

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦9月14日电---路透调查显示，全球发达经济体开始陷入增速放缓的困境，或许会演变成经济衰退，而政策运作空间也明显变窄。

此项涵盖北美、欧洲以及日本逾250位分析人士的调查显示，各国央行很可能需不遗馀力，方可避免灾难发生。

调查发现，美国、欧元区和英国再次陷入经济衰退的机率约为三分之一。

法国兴业银行分析师Aneta Markowska称：“(美国)经济增长接近停滞，非常危险。没有缓冲，哪怕只是个温和的冲击，就可能令经济脱轨。”

已有一些知名经济学家警示经济衰退风险，但金融业人士似乎还不愿认同。

全球央行高层人士周一称，虽然经济增长在放缓，但尚无全球经济衰退的迹象。

过去数月，金融市场陷入动荡、对欧元命运的忧虑持续升温，最引人注目的也许就是政策前景的变化。

穆迪资本市场分析师John Lonski说：“欧洲主权国家现在成为宏观经济面的最大风险。”

分析师整体预计，2013年前美国、欧元区、英国以及日本不会加息。多数受访者称，在经济前景不确定的背景下，眼下还难以作出准确预测。

欧洲央行看来情况不妙，该央行今年已加息两次，与主要发达国家格格不入，且当前债务危机在一些成员国愈演愈烈。

事实上，有些分析师已预计欧洲央行今年年底前可能降息。

汤森路透旗下IFR Markets分析师Divyang Shah说：“目前环境下，发生意外情况的可能性加大，央行放宽政策的可能性上升。”

Shah表示，“你可以看到美联储的辩论重心在改变，英国央行和欧洲央行的辩论焦点也发生了变化，这些央行最近一次会议更关注经济增长的下档风险，以及调整通胀预期。”(完)