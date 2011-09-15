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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 17:00 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业买超13.5亿台币

路透台北9月15日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年期公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 18.00 31.00 -13.00

票券业 1.50 2.00 -0.50

证券业 21.00 7.50 +13.50(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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