〔欧洲个股〕瑞银一交易员违规导致20亿美元损失,第三季恐亏损(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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路透苏黎世9月15日电---瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)周四表示,一位交易员未经批准违规交易,导致约20亿美元损失,可能造成该集团第三季亏损.瑞银在危机後历数年重建信誉,此事犹如一记重击.
外界因此怀疑瑞银集团执行长格鲁贝尔(Oswald Gruebel)能否让瑞银重新站稳脚步.该行此前在信贷危机中蒙受重大损失,还爆出协助美国富人逃税的丑闻.
"这件事尚在调查中,不过瑞银集团目前预估交易损失约为20亿美元,"瑞银在一份简短的声明稿中称.
1005GMT,瑞银股价挫跌7.5%,报10.11瑞郎,表现远不如欧洲银行类股.SX7P的上涨1.68%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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