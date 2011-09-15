〔欧洲个股〕瑞银一交易员违规导致20亿美元损失,第三季恐亏损(更新版)

(新增更多细节)

路透苏黎世9月15日电---瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)周四表示,一位交易员未经批准违规交易,导致约20亿美元损失,可能造成该集团第三季亏损.瑞银在危机後历数年重建信誉,此事犹如一记重击.

外界因此怀疑瑞银集团执行长格鲁贝尔(Oswald Gruebel)能否让瑞银重新站稳脚步.该行此前在信贷危机中蒙受重大损失,还爆出协助美国富人逃税的丑闻.

"这件事尚在调查中,不过瑞银集团目前预估交易损失约为20亿美元,"瑞银在一份简短的声明稿中称.