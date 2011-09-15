〔路透基点〕台湾Rechi Holdings 5,000万美元贷款展开筹组--RLPC

路透香港9月15日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,英属维京群岛注册公司Rechi Holdings一项5,000万美元五年期循环贷款,已由委托主办行及额度分配行兆丰国际商银展开筹组.

贷款利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95个基点,若LIBOR与台北银行间美元拆借利率(TAIFX)利差超过30个基点,借方将支付超出的利率.

资金用于营运资本.银行回覆期限为10月下旬.

Rechi Holdings在2010年3月取得一笔3,600万美元三年期循环信用.由母公司台湾瑞智精密(4532.TW)担保,利率介于120-165个基点,依瑞智精密税後净利润率表现而定.

瑞智精密是台湾最大空调压缩机制造商.(完)