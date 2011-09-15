〔路透基点〕台湾Rechi Holdings 5,000万美元贷款展开筹组--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月15日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,英属维京群岛注册公司Rechi Holdings一项5,000万美元五年期循环贷款,已由委托主办行及额度分配行兆丰国际商银展开筹组.
贷款利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95个基点,若LIBOR与台北银行间美元拆借利率(TAIFX)利差超过30个基点,借方将支付超出的利率.
资金用于营运资本.银行回覆期限为10月下旬.
Rechi Holdings在2010年3月取得一笔3,600万美元三年期循环信用.由母公司台湾瑞智精密(4532.TW)担保,利率介于120-165个基点,依瑞智精密税後净利润率表现而定.
瑞智精密是台湾最大空调压缩机制造商.(完)
--编译 蔡美珍;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。