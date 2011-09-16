(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持平,资金呈现稳中偏松

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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* 短率持平,资金略松
* 关注外资动态
记者 张雅菁
路透台北9月15日电---台湾银行间短期利率周四变化不大,金融体系资金水位呈现稳中偏松,在观察台股起落及外资动态的同时,银行间逐步回补准备金部位,以防缺口过大.
市场人士指出,近日台股大涨大跌,外资过去两天连续卖超台股,台币兑美元则回贬至六个半月低位,这些资金是流向货币市场暂泊或是汇出,将直接影响到台币短钱水位.以近两天而言,整体是呈稳中偏松,但也不敢掉以轻心.
"今天外商稍微减一些,但没有少很多,"一本地大型银行人士称."如果外商一直汇出是可能会紧一点."
台股加权股价指数.TWII在之前两个交易日均重挫2%後,今日反弹大涨2.17%;而外资亦反手小幅买超14.93亿台币,结束连续二日卖超.[ID:nCT0399068]
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.394%,上日在0.393%;区间为0.295-0.810%,上日在0.295-0.790%.
2-7天拆款利率区间在0.388-0.810%,上日在0.388-0.800%.央行委托大型金融机构拆入隔夜资金的利率仍维持在上周一调升0.01基点以来的0.388%.
**短票供不应求**
短票市场方面,票券商称,今日发票量虽有略增,但银行买气热络下,仍显供不应求,只是价格亦未见松动.
交易商并指出,部份银行要求承作较长天期,一方面可能反应对于央行暂停升息的预期,一方面也可能担心重演两、三年前全球金融风暴後,资金欲涌向货币市场避风却苦无标的的类似情况.
金融同业间承作的30天期内短票主要利率仍在0.86%.
央行今日共发行1,106亿台币存单,相较存单到期691亿,存单发行馀额增加415亿.[TW/MMTCN]周五央行存单到期为1,660.30亿.
拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为92亿台币,累计超额准备为751亿台币,加计前期1%的超额准备为1,946亿台币.
**RP利率既有区间**
债市同业附买回(RP)利率持于既有区间.适逢月中例行性资金需求高峰,投信端面临赎回压力,不过缺口尚能补齐,整体市场稳中偏紧.
资金调度人士表示,除例行性资金需求外,也见投信因应股票交割而走钱,令盘初资金供应偏紧.近尾盘时,又见部份投信及寿险将余钱重新投回市场,稍稍纾缓紧缩状况.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.另外,有交易商开始承作跨月交易,成交利率则较10天期略为调高1-2个基点. (完)
--集体采写 李盈茜; 审校 乔艳红/杨淑祯
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