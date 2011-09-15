〔路透基点〕台湾清惠实业首次筹组银团贷款,金额10亿台币--RLPC

路透香港9月15日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾玻璃基板制造商清惠实业展开筹组一项10亿台币五年期贷款.第一银行为统筹主办行、额度分配行及管理行.

贷款分为两部分,A部分为8亿台币定期贷款,用于资本支出,B部分为2亿台币循环贷款,用于营运资本.

A部分额度可用台币、美元及日圆动用,台币利率为较次级市场商业本票利率加码130个基点,美元及日圆利率则分别较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)及日圆LIBOR加码150个基点.

B部分为较次级市场商业本票利率加码120个基点.

以四种费用水准邀请银行参贷:

承诺2亿台币或以上为主办行及额度分配行,费用20个基点

承诺1.5-1.99亿台币为主办行,费用15个基点

承诺1-1.49亿台币为协办行,费用10个基点

承诺5,000-9,900万台币为经理行,费用5个基点.

若A部分动用额度低于80%,或B部分动用低于60%,则有一笔15个基点的承诺费.

A部分有两年宽限期,分13个季度等额偿还,平均期限3.5年.

贷款由清惠董事长及董事担保,A部分以土地、厂房及设备抵押.

财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,债务比率最高1.5倍,利息覆盖比率最低3倍,有形净值最低9亿台币.

回覆期限10月14日.(完)