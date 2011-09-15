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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 18:37 BJT

〔亚洲橡胶〕9月15日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月14日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 348.2 140 350.5 94

10月 352.0 18 -- --

11月 354.4 47 355.5 7

12月 357.4 193 358.2 18

1月 359.1 257 360.9 28

2月 360.9 2341 362.1 280

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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