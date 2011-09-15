(重发)《达沃斯专访》苏格兰皇家银行正为上海国际板IPO做准备—中国区主席

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* 已有客户表达在上海国际板上市的意愿

* 华英证券将同时开展债券和股票承销业务

作者 苏峻霖/李然

路透大连9月15日电---苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)中国区主席周四称,已有数个客户表达在上海交易所推出国际板後藉此登陆中国股市的意愿,而该行正在通过其中国合资公司华英证券对国际板的潜在业务做准备.

华英证券是RBS与国联证券合资成立的证券公司.RBS中国区主席兼首席执行官刘小俞在大连参加夏季达沃斯论坛间隙接受路透专访并称,华英证券将同时开展债券和股票承销业务.

华英证券是去年第四季获准筹建,并在今年5月底开业,其中RBS持有该合资投行33.3%股份,国联证券持有66.7%.国联证券成立于1992年,前身为无锡证券.

“我们希望在中国能够均衡发展.中国市场发展非常快,很多行业都有机会....我们要为国际板的推出做足准备.”但刘小俞并未透露哪些客户有意在中国国际板上市.

此前,包括汇丰(HSBA.L)(0005.HK)、联合利华(ULVR.L)和渣打(STAN.L)都曾表示,中国推出国际板後有意通过该平台上市.

而如中国移动(0941.HK)和联想(0992.HK)等红筹股亦曾表达愿意通过国际板回归内地股市的意愿.

上交所推出国际板一事已经讨论近十年,但由于担心热钱流入和国际金融危机等原因数度延迟.官方一直并给出明确时间表.(完)