《达沃斯专访》中国进出口行拟设基金投向南美基建,先期或募集逾10亿美元

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 中国进出口行拟与泛美开发银行成立合资基金
* 上述合资基金将投向南美基础设施建设领域
* 该基金可能先期将募集10亿-15亿美元
作者 钟华
路透大连9月16日电---中国进出口银行副行长刘连舸称,该行正在和泛美开发银行讨论成立一个等值人民币计入的基金,先期大概募集10亿-15亿美元左右,该基金将投向南美地区的基础设施建设.
他在大连夏季达沃斯间隙接受路透专访称,上述基金将采取市场募集的方式,但目前基金何时成立还没有确切的时间表.且目前双方还没有谈妥合资基金的最终持股比例.
"我正在和泛美开发银行谈…我们原来预计在今年底明年初成立,但现在正在谈,现在还不知道确切的时间."他称.
问及外围市场低迷的影响,刘连舸表示,该行今年贷款增速可能会受影响,且该行在控制美元贷款增速,但今年其美元贷款的规模还不会减,"规模比去年还会略有增加."
"现在美元这样贬,人民币这样升,如果我们的美元(贷款)做得越大,对我们整个业绩影响也大，我们确实控制,但不会减."他称.
中国进出口银行是中国政策性银行,主要职责是为扩大中国机电产品、成套设备和高新技术产品进出口,推动企业开展对外承包工程和境外投资等,提供金融服务.(完)
--审校 屈桂娟
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类