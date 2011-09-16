《达沃斯专访》中国进出口行拟设基金投向南美基建,先期或募集逾10亿美元

* 中国进出口行拟与泛美开发银行成立合资基金

* 上述合资基金将投向南美基础设施建设领域

* 该基金可能先期将募集10亿-15亿美元

作者 钟华

路透大连9月16日电---中国进出口银行副行长刘连舸称,该行正在和泛美开发银行讨论成立一个等值人民币计入的基金,先期大概募集10亿-15亿美元左右,该基金将投向南美地区的基础设施建设.

他在大连夏季达沃斯间隙接受路透专访称,上述基金将采取市场募集的方式,但目前基金何时成立还没有确切的时间表.且目前双方还没有谈妥合资基金的最终持股比例.

"我正在和泛美开发银行谈…我们原来预计在今年底明年初成立,但现在正在谈,现在还不知道确切的时间."他称.

问及外围市场低迷的影响,刘连舸表示,该行今年贷款增速可能会受影响,且该行在控制美元贷款增速,但今年其美元贷款的规模还不会减,"规模比去年还会略有增加."

"现在美元这样贬,人民币这样升,如果我们的美元(贷款)做得越大,对我们整个业绩影响也大，我们确实控制,但不会减."他称.

中国进出口银行是中国政策性银行,主要职责是为扩大中国机电产品、成套设备和高新技术产品进出口,推动企业开展对外承包工程和境外投资等,提供金融服务.(完)