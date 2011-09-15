(重温稿)〔港股业绩〕思捷净利跳水股价暴跌,分析师称乌云未散

* 思捷年度净利大减98%,远逊市场预期

* 剥离北美洲业务及撤出部分欧洲区

* 未来四年花费逾180亿港元塑造品牌

* 着重中国等亚洲地区

* 股价重挫至八年新低,分析师称乌云未散

记者 李珊珊/郭经伟

路透香港9月15日电---决心大刀阔釜重组的思捷环球(0330.HK)缴出远比预期为差的年度净利成绩单,导致股价重挫至逾八年低点.分析师指出,正值欧洲消费信心低迷之际,以欧洲市场为主的思捷前景仍不明朗,股价乌云仍未散.

这家以"Esprit"品牌闻名的衣履配件零售商决定退出撤出西班牙、丹麦及瑞典等区零售业务,关闭美国及加拿大93家直接管理零售店铺,并考虑出售北美区业务,而未来业务重点将放在以中国为主的亚洲市场上,以及巩固增长较强的德国等.

重组的代价除了因关店作出的大额拨备导致2010/11年净利按年大减98%外,公司表示,2011/12财年营业额将因此而按年减少3-5%,营运利润率也将由10/11年度的9.2%大降至1-2%.不过公司则承诺至2014/15财年的营运利润率将会回到15%.

思捷集团行政总裁Ronald van der Vis向路透表示,"这并不容易,现在欧洲消费信心相当地低落.大家很担心欧元,希腊到底会怎麽样."

受到业绩不佳打击,思捷收盘狂跌17.6%至15.08港元,盘中低点15.00港元,为2003年5月22日14.64以来最低;今年以来思捷股价已跌了逾55%,远逊于大盘恒生指数.HSI的17%跌幅.

"思捷主要市场在欧洲,美国还在重组,营运环境可以说比较困难...看起来'乌云'还没有完全飘过,股价再跌也不让人意外."香港凯基证券运营总裁邝民彬说.

思捷在港股中午收盘时公布,2010/11年净利为7,900万港元,远低于上年同期的42.26亿港元,以及路透根据16位分析师的平均预估值31.6亿;每股净利仅0.06港元,上年度为3.35港元.思捷末期不派息,但公司表示,仍会维持60%的派息率.[ID:nCH0078667]

**着重中国等亚洲市场**

由于主要市场--欧洲景气不振,品牌形象失去价值感,以及来自于其他平价时装品牌如:瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、美国GAP(GPS.N)、拥有ZARA的西班牙Inditex(ITX.MC)以及 以及拥有优衣库(Uniqlo)的日本Fast Retailing (9983.T)等竞争,思捷股价一路走疲,市值也快速缩水.

Ronald van der Vis表示,思捷已开始"变身(transformation)"计划,除了关闭经营不佳的店铺及市场外,未来四年也将投资逾180亿港元在塑造品牌上.其中70亿港元作长远投资(资本开支)及115亿港元用于业务营运(营运开支).

"我们的目标很清楚,将是把Esprit重新塑造成拥有形象鲜明及个人风格的时尚品牌."2009年底被任命为集团行政总裁的Ronald van der Vis说.

他并表示,未来暂时不会再出现因重组的大幅开支.

思捷表示,未来的扩展计划将放在具有增长潜力的市场,除了加强德国、奥地利、瑞士等德语系国家,比荷卢区域及法国等欧洲地区外,也会更着重在亚洲主力市场.

"Esprit将主力扩展台湾、新加坡、马来西亚以及最重要的中国市场.预料中国的营业额未来四年将倍升至约60亿港元."公司在公告中称.

根据公司业绩报告,2010/11年营业额为337.67亿港元,近持平于上年的337.34亿;欧洲部份贡献267.25亿港元,营收占比达79%.而德国则是最大的市场,营收为142.8亿港元.中国地区销售由前一年的7.93亿快速成长至26.75亿港元,成为集团第二大销售国家.

在退出市场方面,Ronald van der Vis说,未来一至两年内,在欧洲及亚太地区分别关闭65家以及15家店铺.至于北美业务,目前也正在考量是出售或是以特许方式出售经营权,但尚未作出最後决定.

"目前我们由投资银行居中牵线,跟不只一位投资人在谈...今年底以前可能还无法确定,还需要多几个月时间."思捷财务总监周福安说.

分析师认为,思捷大动作的重组,虽然让年度成绩单十分难看,但却有助于公司在较稳健的基础下建立明年度获利.

"(大范围)重组,意味着管理层有决心面对问题,也让公司管理层能够专心在重塑品牌上."瑞银分析师发布报告称.

该公司在本月初发布获利预警称,由于一次性重组成本,2011年度纯利将大幅减少.[ID:nCH0077467](完)

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