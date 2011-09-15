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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 06:16 BJT

****澳新经济指标预测--9月16日-9月23日****

路透9月16日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------9月12日当周-----------------------------

9月16日(五)

无重要经济数据公布.

------------------------------------9月19日当周-----------------------------

9月19日(一)

无重要经济数据公布.

9月20日(二)

0130 澳洲央行会议记录 9月 -- --

2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 -- 赤字1

截至第二季的年度 -- 赤字83

9月21日(三)

2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +0.8%

(较上年同期) +1.7% +1.4%

9月22日(四)

无重要经济数据公布.

9月23日(五)

0130 澳洲央行公布金融稳定报告

(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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