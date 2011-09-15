澳新经济指标预测--9月16日-9月23日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月16日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------9月12日当周-----------------------------
9月16日(五)
无重要经济数据公布.
------------------------------------9月19日当周-----------------------------
9月19日(一)
无重要经济数据公布.
9月20日(二)
0130 澳洲央行会议记录 9月 -- --
2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 -- 赤字1
截至第二季的年度 -- 赤字83
9月21日(三)
2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +0.8%
(较上年同期) +1.7% +1.4%
9月22日(四)
无重要经济数据公布.
9月23日(五)
0130 澳洲央行公布金融稳定报告
(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。