版本:
中国
宏观经济 | 2011年 9月 16日 星期五 06:32 BJT

《美国重要政经日程》--9月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1300 - 财政部公布7月国际资本流动报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 杜明霞

更多 宏观经济

热门文章

编辑推荐

文章推荐