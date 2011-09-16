《加股业绩焦点》RIM业绩及财测比获利预警还糟,盘後股价暴跌18%

* RIM第二季每股获利(EPS)0.80美元,营收42亿美元

* 黑梅机(BlackBerry)出货量1,060万台,PlayBook平板电脑出货量为20万台

* 第三季EPS料介于1.20-1.40美元

* 盘後股价暴跌18%

* RIM称全年EPS将达到先前预估区间的低端

路透9月15日电---Research In Motion RIM.TORIMM.O公布季度获利严重衰退,因其智能手机及平板电脑销售不振.该公司的说法暗示近期业绩反转回升希望渺茫,股价随後暴跌.

在周四稍晚公布的季度财报中,这家加拿大公司对本季的看法更形平淡,同时预估全年获利将处于先前调降後的预估区间的低端.

该公司一度是智能手机市场上的霸主,如今表现低迷.该公司在第二季一季之内推出了四款触控屏幕手机,希望能够放慢销售流向苹果(AAPL.O)iPhone及运用谷歌(GOOG.O)Android系统的手机.

"这份报告无意于给管理阶层又增加了一个挑战."Charter Equity Research分析师Edward Snyder表示,"尽管他们已经下修本季业绩预估,但实际表现比下修後的预估还糟."

RIM在8月27日为止的三个月内出货了1,060万支智能手机,以及20万台PlayBook平板电脑,分别远低于分析师平均预估的近1,200及60万台.RIM自己预估黑梅机出货量则是介于1,100-1,250万台.

"销量比公司预估还低,我深感意外."Jefferies & Co的Peter Misek表示.

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