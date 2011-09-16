《加股业绩焦点》RIM业绩及财测比获利预警还糟,盘後股价暴跌18%

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* RIM第二季每股获利(EPS)0.80美元,营收42亿美元
* 黑梅机(BlackBerry)出货量1,060万台,PlayBook平板电脑出货量为20万台
* 第三季EPS料介于1.20-1.40美元
* 盘後股价暴跌18%
* RIM称全年EPS将达到先前预估区间的低端
路透9月15日电---Research In Motion RIM.TORIMM.O公布季度获利严重衰退,因其智能手机及平板电脑销售不振.该公司的说法暗示近期业绩反转回升希望渺茫,股价随後暴跌.
在周四稍晚公布的季度财报中,这家加拿大公司对本季的看法更形平淡,同时预估全年获利将处于先前调降後的预估区间的低端.
该公司一度是智能手机市场上的霸主,如今表现低迷.该公司在第二季一季之内推出了四款触控屏幕手机,希望能够放慢销售流向苹果(AAPL.O)iPhone及运用谷歌(GOOG.O)Android系统的手机.
"这份报告无意于给管理阶层又增加了一个挑战."Charter Equity Research分析师Edward Snyder表示,"尽管他们已经下修本季业绩预估,但实际表现比下修後的预估还糟."
RIM在8月27日为止的三个月内出货了1,060万支智能手机,以及20万台PlayBook平板电脑,分别远低于分析师平均预估的近1,200及60万台.RIM自己预估黑梅机出货量则是介于1,100-1,250万台.
"销量比公司预估还低,我深感意外."Jefferies & Co的Peter Misek表示.
浏览RIM主要财务指标图表,请点选以下网址:(r.reuters.com/pan73s)
浏览全球智能手机市场图表,请点选以下网址:(r.reuters.com/fab59r)
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类