《台湾报摘》--经济日报9月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--欧洲央行将与美国、英国、瑞士和日本的央行携手合作,提供欧元区银行三个月的美元贷款给商业银行,期能解决欧债危机引发的融资紧缩.欧洲银行股15日应声飙涨,欧股大涨近5%,欧元汇价强弹逾1%,美股三大指数盘初约涨1%,国际油价同步走高,金价因避险需求减弱下跌2.8%.
* 其他:
--台湾财政部常务次长曾铭宗昨天宣布,财政部昨天还掉最後一笔约23.8万美元的外债,积欠50年的外债全数还清,加入汶莱、蒙古、澳门、巴布亚纽几内亚等10余国,成为最新的零外债国家.
--近期不动产市场降温,建商纷纷出脱手中物业,寿险业却逆势加码,国泰敦南不动产资产信托(Real Estate Asset Trust,简称REAT)标的昨日标售,即上演国泰、富邦两大寿险公司双龙竞标,结果由国寿以85.66亿台币购回,高出底价三成五.
--台塑化(6505.TW)昨日召开临时董事会,推选前中油总经理陈宝郎担任董事长,并与台塑(1301.TW)越南河静钢厂董事长林信义共同成为台塑行政中心九人小组成员,由原本七人小组成为九人小组的新决策系统,意味着台塑集团决策将更广纳不同意见.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 丁淑琴
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。