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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 08:25 BJT

《台湾报摘》--经济日报9月16日

* 头版头条:

--欧洲央行将与美国、英国、瑞士和日本的央行携手合作,提供欧元区银行三个月的美元贷款给商业银行,期能解决欧债危机引发的融资紧缩.欧洲银行股15日应声飙涨,欧股大涨近5%,欧元汇价强弹逾1%,美股三大指数盘初约涨1%,国际油价同步走高,金价因避险需求减弱下跌2.8%.

* 其他:

--台湾财政部常务次长曾铭宗昨天宣布,财政部昨天还掉最後一笔约23.8万美元的外债,积欠50年的外债全数还清,加入汶莱、蒙古、澳门、巴布亚纽几内亚等10余国,成为最新的零外债国家.

--近期不动产市场降温,建商纷纷出脱手中物业,寿险业却逆势加码,国泰敦南不动产资产信托(Real Estate Asset Trust,简称REAT)标的昨日标售,即上演国泰、富邦两大寿险公司双龙竞标,结果由国寿以85.66亿台币购回,高出底价三成五.

--台塑化(6505.TW)昨日召开临时董事会,推选前中油总经理陈宝郎担任董事长,并与台塑(1301.TW)越南河静钢厂董事长林信义共同成为台塑行政中心九人小组成员,由原本七人小组成为九人小组的新决策系统,意味着台塑集团决策将更广纳不同意见.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 丁淑琴

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