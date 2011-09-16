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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 08:15 BJT

〔日本股市〕盘初涨逾1%,全球主要央行协同行动安抚对欧洲银行业忧虑

路透东京9月16日电---日本股市日经指数周五盘初上涨,各国央行采取协同行动平息对欧洲金融业即将出现信贷冻结状况的担忧.

日经指数.N225上涨1.3%至8,784.12点.

东证股价指数.TOPX则升1.1%至760.36点.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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