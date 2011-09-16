《台湾报摘》--工商时报9月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--为防止欧债危机失控造成信用紧缩,并稳定市场信心,欧洲央行(ECB)与美、英、日、瑞士等全球五大央行,周四宣布联合对欧洲信用市场挹注美元资金,确保市场美元供应无虞.
* 其他:
--中国大陆十一长假将来临,业界看好长假带动的买气,9月起已积极对通路铺货.市场传出,华硕(2357.TW)受惠长假需求,9月中国大陆通路拉货强劲,笔电、主机板出货双强,将带动华硕9月合并营收再走高.
--宏达电(2498.TW)积极扩大市占率,市场传出为降低成本,明年多数手机机壳从铝合金一体成型(Al-unibody)转成塑胶一体成型(plastic unibody),将冲击可成(2474.TW)明年成长力道,而塑胶机壳厂位速(3508.TWO)、绿点则因机会变多而受惠.
--据统计资料显示,今年前七个月新造货柜船订单突破206亿美元、150万箱(20尺柜),是2009年的18.73倍;已交船的万箱级船则已达105艘、132万箱,市场船吨严重过剩,造成台湾国际(台船)(2208.TW)与阳明(2609.TW)的造船协商暂停.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。