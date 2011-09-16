《台湾报摘》--工商时报9月16日

* 头版头条:

--为防止欧债危机失控造成信用紧缩,并稳定市场信心,欧洲央行(ECB)与美、英、日、瑞士等全球五大央行,周四宣布联合对欧洲信用市场挹注美元资金,确保市场美元供应无虞.

* 其他:

--中国大陆十一长假将来临,业界看好长假带动的买气,9月起已积极对通路铺货.市场传出,华硕(2357.TW)受惠长假需求,9月中国大陆通路拉货强劲,笔电、主机板出货双强,将带动华硕9月合并营收再走高.

--宏达电(2498.TW)积极扩大市占率,市场传出为降低成本,明年多数手机机壳从铝合金一体成型(Al-unibody)转成塑胶一体成型(plastic unibody),将冲击可成(2474.TW)明年成长力道,而塑胶机壳厂位速(3508.TWO)、绿点则因机会变多而受惠.

--据统计资料显示,今年前七个月新造货柜船订单突破206亿美元、150万箱(20尺柜),是2009年的18.73倍;已交船的万箱级船则已达105艘、132万箱,市场船吨严重过剩,造成台湾国际(台船)(2208.TW)与阳明(2609.TW)的造船协商暂停.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.