〔美国金融〕美联储理事塔鲁洛质疑大型银行和金融机构的经济效益

路透华盛顿9月15日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛周四对超大型银行和其他大型金融公司的经济效益发出质疑.

塔鲁洛表示,目前并无太多证据显示大型金融机构除了与处理签帐卡付款与信用卡购买相关服务外,能产生出什麽"规模经济".

大型银行一直在进行游说,反对资本附加费等全球性金融改革,认为那会使得大型综合性公司成本更高.他们辩称,不应因为其规模大而受到惩罚,而且大型公司也需要大型银行来提供服务.

塔鲁洛周四在FED主持的会议上称,规模经济的议题需进一步研究.

"但一般而言,即使直觉上认为某些其他领域存在规模经济--像是广大的证券销售网路,和提供各种大金额融资的能力--但这类规模经济存在的证据有限且难下定论."

塔鲁洛表示,去年多德-弗兰克金融监管法案所计画的新监管制度,只是增强了了解'最大、最综合金融机构社会效用'的重要性."

塔鲁洛还给出了其对FED在审评金融机构合并时职责的诠释,并指出多德-弗兰克金融监管法并没有要FED只因为某个合并案对金融稳定构成较大风险就加以否决.

"相反,似乎是要我们在合并案可能造成的一串负面影响清单中再添上任何新增的系统风险,然後决定该合并对公众的利益是否超过这些负面影响,"塔鲁洛说.(完)